Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikamet ettiği evlerde ve araçlarında 89 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve uyuşturucuda kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.I., R.Y., A.Ş. ve A.B. tutuklandı.