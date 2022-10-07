Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda M.Y., İ.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.