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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satan 1 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 1 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2022, 13:35
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, farklı illerden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine, uyuşturucu kuryesi şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda S.A. yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliden 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.