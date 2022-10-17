banner596

banner547

Son Dakika

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2022, 20:58
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu çerçevesinde İ.M. isimli şahsı yakaladı.

Şahsın üzerinden169 adet captagon ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından tutuklandı.

Yorumlar (0)