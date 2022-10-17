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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2022, 20:58
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu çerçevesinde İ.M. isimli şahsı yakaladı.
Şahsın üzerinden169 adet captagon ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından tutuklandı.