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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 11.10.2022, 17:20
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kuryelerine yönelik yürütülen operasyonda, D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 4 bin 914 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K. tutuklandı.

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