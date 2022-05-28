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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.05.2022, 00:18
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube amirliği ekipleri, hakkında Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti suçundan 25 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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