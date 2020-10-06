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Kahramanmaraş’ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYADA YAYGIN OLAN VE ÜLKEMİZDE DE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN ‘ÜÇGÜN’ HASTALIĞINA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 15:28
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Kahramanmaraş’ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünyada yaygın olan ve ülkemizde de büyükbaş hayvanlarda görülen ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından il geneli besihanelerde ilaçlama yapıyor.

Büyükşehir’den yapılan yazılı açıklamada, “Su birikintileri, bataklıklar, büyükbaş hayvan ahırlarının çevreleri gibi alanlarda, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlerle ve temasını azaltmaya yönelik kalıcı uygulamalar yapılıyor. Sığırlarda üçgün hastalığı 2-4 yılda bir salgınlar halinde görülür ve vektörlerle nakledilir. Bu hastalık hayvanda ani beden ısısı artışı, iştahsızlık, kilo kaybı, titreme, topallık gibi belirtilerin yanı sıra ölümlere de sebep olur. Ölümlerin artması sektörde önemli bir kayıp demektir” denildi.

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