Kahramanmaraş’ta toplu taşıma şoförlerine eğitim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna yeni katılan ileri teknolojiye sahip otobüsleri kullanacak şoförlere özel eğitim verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma filosuna kazandırdığı yeni halk otobüsleri kullanacak şoförler eğitime tabi tutuluyor. Araç Tanıtım Eğitimi ve Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi olmak üzere 2 kategoride verilen eğitimlerle, şoförlerin otobüs teknolojisini verimli kullanması, sürüş emniyetinin sağlanması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması ve aktif - pasif emniyet sistemlerinin doğru işletimi sayesinde trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Verilen sürücü eğitimlerine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin hizmetine yeni tahsis edilen ileri teknoloji otobüslerimizin verimli ve etkin şekilde kullanılması için personellerimiz bir dizi eğitimden geçti. Ulaşım güvenliğinin sağlanması, teknolojik sistemlere sahip araçlarımızın tanınması ve uzman şoförler tarafından kullanılması önem arz etmekte. Bizler de bu tip eğitimlerle uzman sürücü kadromuzun araç sınıflarına uygun olarak yeterliliğini artırmaya çalışıyoruz. Yeni araçlarımız şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.