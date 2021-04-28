banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Kahramanmaraş’ta temizlik

Kahramanmaraş’ta arterlerde kent estetiğini bozan ve insan sağlığını tehdit eden gelişigüzel atılmış evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizlendi.

KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 14:42
2
Kahramanmaraş’ta temizlik

Kahramanmaraş’ta arterlerde kent estetiğini bozan ve insan sağlığını tehdit eden gelişigüzel atılmış evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda iş makinesi ve personel, şehir genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Yoğun mesai sarf eden ekipler, cadde, meydan ve bulvarlar üzerine gelişigüzel atılarak çevre kirliliği meydana getiren evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizledi. Toplanan onlarca ton ağırlığındaki atık, iş makineleri ve araçlarla katı atık bertaraf tesislerine sevk edildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa ve Karamanlı mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik sonrası ekipler, ticari faaliyetin ve nüfusun yoğunluk gösterdiği Onikişubat ilçesi Tekerek mahallesinde bulunan Karasu Bulvarında da halk sağlığının korunması için yıkama uygulaması gerçekleştirdi.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?