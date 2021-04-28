Kahramanmaraş’ta temizlik

Kahramanmaraş’ta arterlerde kent estetiğini bozan ve insan sağlığını tehdit eden gelişigüzel atılmış evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda iş makinesi ve personel, şehir genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Yoğun mesai sarf eden ekipler, cadde, meydan ve bulvarlar üzerine gelişigüzel atılarak çevre kirliliği meydana getiren evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizledi. Toplanan onlarca ton ağırlığındaki atık, iş makineleri ve araçlarla katı atık bertaraf tesislerine sevk edildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa ve Karamanlı mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik sonrası ekipler, ticari faaliyetin ve nüfusun yoğunluk gösterdiği Onikişubat ilçesi Tekerek mahallesinde bulunan Karasu Bulvarında da halk sağlığının korunması için yıkama uygulaması gerçekleştirdi.