banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Seçime kendi adayımızla gideceğiz
Seçime kendi adayımızla gideceğiz
İstanbul'a turist akını başladı!
İstanbul'a turist akını başladı!
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 24 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 24 tutuklama
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda yakalanan telefon dolandırıcı şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.05.2022, 00:11
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda yakalanan telefon dolandırıcı şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, emekli H.G.(65) kendisini dolandırmaya gelen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis ekipleri 700 bin lira ve ziynet eşyalarını kurtardı. Olay sonrası yakalanan A.E ve A.T, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bir diğer telefon dolandırıcılığı ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, 75 yaşındaki H.K’yi dolandırmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonla M.G. ve S.S.Ç yakalandı.

Olayda, 150 bin lira ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.

Şüpheli S.S.Ç çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Yorumlar (0)
20°
açık