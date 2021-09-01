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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 17:35
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tanır Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince M.K (57) isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Tarihi eser niteliğindeki Roma ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 1 adet küpe, 1 adet üçlü şamdan, 1 adet haç, 8 adet obje olmak üzere toplam 15 adet tarihi eser, 1 adet çubuk dedektör ele geçirildi.

Şüpheli M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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