banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı

Kahramanmaraş’ta sulama yatırımları

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRÜ KAYA YILDIZ, KAHRAMANMARAŞ’TAKİ SİREŞANLI POMPAJ SULAMASI 1. KISIM İNŞAATINDA 7 BİN 500 DEKAR ALANDA ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.

KAHRAMANMARAŞ 30.09.2020, 09:45
2
Kahramanmaraş’ta sulama yatırımları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş’taki Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatında 7 bin 500 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale Projesi kapsamında ihale edilen Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatında 7 bin 500 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını, projenin tamamının bitirilmesi ile 22 bin 500 dekar tarım alanının sulanacağını ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine 13.000.000 TL/Yıl net gelir artışı sağlanacağını kaydetti.

Sireşanlı Pompaj Sulaması projesi

Proje Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Kartalkaya Barajı dipsavağından alınan sulama suyunun terfi istasyonu vasıtasıyla maksimum 42 metre terfi ettirildikten sonra 4 237 metre Sireşanlı anakanalı ve 62 km borulu şebekesi ile Kartalkaya Barajı sağ sahilinde bulunan 22.500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Proje kapsamında ana kanal üzerinde eksik imalatlar (sanat yapıları) tamamlandı. Pompa istasyonu ve elektrik bina inşaatı tamamlandı. 35 km borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış ve imalatlar devam etmektedir. Halihazırda 7.500 dekar alan için sulama tesisi imalatları tamamlandı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0