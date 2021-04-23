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Kahramanmaraş’ta sosyal destek kartlarının dağıtımı başladı

Kahramanmaraş’ta Sosyal Destek Kart projesinde ihtiyaç sahibi ailelere kartları ulaştırılmaya başlandı.

KAHRAMANMARAŞ 23.04.2021, 12:12
Kahramanmaraş’ta sosyal destek kartlarının dağıtımı başladı

Kahramanmaraş’ta Sosyal Destek Kart projesinde ihtiyaç sahibi ailelere kartları ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırladığı ‘Sosyal Destek Kart” projesinde dağıtımlar başladı. Ramazan ayı boyunca dağıtılacak kartlar toplamda 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bu yıl Ramazan ayında düzenli yardım yaptığımız 15 bin aileye ilave olarak 20 bin hemşehrimize daha ulaşacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz istediği esnafımızdan bu kart ile alışveriş yapabilecek. Hamdolsun, Ramazan ayının bereketiyle esnaflarımızla, hemşerilerimizle, yerel yönetimlerimizle örnek bir dayanışma örneği gösteriyoruz. İnşallah, iyilikte yarışacağız" dedi.
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