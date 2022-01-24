Kahramanmaraş’ta sokak hayvanları için 1 ton mama

Kahramanmaraş’ta kar yağışının etkili olduğu son 1 haftada sokak hayvanları için 1 ton mama ve konserve gıda bırakıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak rutin bir şekilde sokak hayvanlarımız için belirli noktalarımıza mama bırakıyoruz. Yoğun geçen kış şartları sebebiyle nokta sayımızı artırdık. 1 haftadır gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 1 ton mama ve konserve gıda bıraktık” denildi.