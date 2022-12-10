Kahramanmaraş’ta silindir operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ^"silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma, örgüte yardım etme, kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, mala zarar verme, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama" gibi 43 ayrı olay, 27 tefecilik ile 10 uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu maddenin kullanılmasının kolaylaştırılması olmak üzere 80 suç işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği ‘silindir’ operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Gözaltına alınan 25 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 33 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.