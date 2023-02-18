Kahramanmaraş’ta şehir merkezi ücretsiz toplu taşıma hizmeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 20 Şubat Pazartesi günü şehir merkezinde ücretsiz toplu taşıma hizmetinin başlayacağını duyurdu. Otobüs güzergâh ve saatlerine Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Başkan Hayrettin Güngör koordinesinde şehirde afet ve acil durum yönetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da yoğun gayret gösteriyor. Şehrin tekrardan ayağa kaldırılması noktasında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ücretsiz toplu taşıma hizmetinin başlayacağını duyurdu. 20 Şubat Pazartesi günü hizmete girecek uygulamayla Büyükşehir Belediyesi otobüsleri; 15 Temmuz Millet Bahçesi, KSÜ Tıp Fakültesi, NFK Şehir Hastanesi, Kılavuzlu Park, Çocuk Hastanesi, Otogar, Doğukent, EXPO Alanı, Sır Mahallesi ve KAFUM gibi adreslere ücretsiz ulaşım sağlayacak. Toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.