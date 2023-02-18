Kahramanmaraş’ta şehir geneli temizlik çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası halk sağlığının korunması ve hijyenin sağlanması noktasında şehirde 60 araç ve 750 personelle temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen deprem sonrası şehirde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde gece gündüz sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halk sağlığının korunması ve hijyen noktasında da temizlik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerin de destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalarla şehir; atık, çöp ve molozlardan temizleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplamda 60 araç ve 750 personel görev alıyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği başlıca adresler arasında; Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Çadır kentler, Şekerdere Caddesi, Avşar Kampüsü, Havaalanı, mezarlıklar, Otogar, Turgut Özal Bulvarı, Mustafa Or ve Barbaros Caddesi, Adana ve Kayseri yolu ile Ulu Cami bölgesi yer alıyor.