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Kahramanmaraş’ta ressamlar okul duvarlarını süslüyor

Kahramanmaraş’ta ressamlar, öğrencilere renkli ortamlar sağlamak ve sanata bakış açılarını geliştirmeleri için okul duvarlarına çizimler yapıyor.

KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 10:41
Kahramanmaraş’ta ressamlar okul duvarlarını süslüyor

Kahramanmaraş’ta ressamlar, öğrencilere renkli ortamlar sağlamak ve sanata bakış açılarını geliştirmeleri için okul duvarlarına çizimler yapıyor.

Türkoğlu ilçesi Yedi Güzel Adam Proje İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen duvar boyama projesinde yetenekli ressamlar eşliğinde, öğrenciler de sanat aktivitesine katkı verdi.

Ressam Nihal Kesici, “Türkoğlu ilçesinde sanatla ilgili gelişmeler her geçen gün artıyor. Bu haftaki durağımız ise Yedi Güzel Adam Proje İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdik. Sanata verilen önemi biz kez daha göstermek istedik. Bizler burada öğrencilerinin de bu güzel sanat aktivitesine katılımlarını sağlamak istiyoruz. Duvarları şehrimizin en güzel simgeleri ile süsleyerek mekânlara farklılık kazandırmak istedik. Yüzleri güldüren bu güzel sanat etkinliklerinin yayılarak devam etmesini diliyorum. Değerli okul yöneticileri ve kıymetli ressamlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
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