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Kahramanmaraş’ta polis çevreyi rahatsız eden 515 araca işlem yaptı
KAHRAMANMARAŞ’TA ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN ARAÇLARA YÖNELİK DENETİMLERDE BULUNAN TRAFİK EKİPLERİ, ÖZELİKLE GEÇ SAATLERDE BOŞ YOLLARDA, SOKAK VE CADDELERDE GÜRÜLTÜ YAPARAK VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDEN 515 ARACA CEZA KESERKEN 50'Sİ TRAFİKTEN MEN ETTİ
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 18:14
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Kahramanmaraş’ta çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimlerde bulunan trafik ekipleri, özelikle geç saatlerde boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak vatandaşları rahatsız eden 515 araca ceza keserken 50’si trafikten men etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifeye edilmiş ve abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma kapsamında orijinali bozulan 515 adet araca işlem yapan polis ekipleri, kurallara uygun olmayan 50 aracı trafikten men etti.
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