Kahramanmaraş’ta Park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ta park ve bahçelerde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılarak ilçe genelinde bulunan tüm parklarda bakım faaliyeti devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, çevre temizliği ve düzeni konusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçe genelinde park ve bahçelerimizde yaz aylarına hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şuanda parklarımızda çim biçme yapmaktalar. Bu çalışmalarla parklarımız daha güzel hale gelmektedir. Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde daha güzel ortamda vakit geçirebileceklerdir. Özellikle bu pandemi sürecinde açık alanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Bu bilinçle parklarımızı hassasiyetle takip ediyoruz. Hem temizliği, hem de çevre düzeni konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.