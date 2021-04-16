banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Kahramanmaraş’ta Park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ta park ve bahçelerde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılarak ilçe genelinde bulunan tüm parklarda bakım faaliyeti devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 14:42
3
Kahramanmaraş’ta Park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ta park ve bahçelerde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılarak ilçe genelinde bulunan tüm parklarda bakım faaliyeti devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, çevre temizliği ve düzeni konusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçe genelinde park ve bahçelerimizde yaz aylarına hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şuanda parklarımızda çim biçme yapmaktalar. Bu çalışmalarla parklarımız daha güzel hale gelmektedir. Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde daha güzel ortamda vakit geçirebileceklerdir. Özellikle bu pandemi sürecinde açık alanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Bu bilinçle parklarımızı hassasiyetle takip ediyoruz. Hem temizliği, hem de çevre düzeni konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu