banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti

Kahramanmaraş’ta öğrencilere trafik eğitimi

Kahramanmaraş’ta öğrencilerde trafik kültürü oluşturmak ve sahip oldukları trafik bilgilerini geliştirmek amacıyla “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında online ortamda eğitim veriliyor.

KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 14:49
Kahramanmaraş’ta öğrencilere trafik eğitimi

Kahramanmaraş’ta öğrencilerde trafik kültürü oluşturmak ve sahip oldukları trafik bilgilerini geliştirmek amacıyla “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında online ortamda eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce “Trafik Dedektifleri Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevli polis memurları tarafından online ortamda zoom üzerinden dört okulda toplam 700 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmeye başlandı. Öğrencilere genel trafik konuları ve kuralları ile bilgiler aktarılırken, yapılan eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
26°
açık