Kahramanmaraş’ta öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Kahramanmaraş’ta kırsal mahallelerde bulunan öğrenciler servis hizmeti de karşılanarak sinemaya götürüldü. Öğrenciler, Eren Bülbül’ün hayatının anlatıldığı, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Onikişubat Belediyesi, Kariyer Günleri kapsamında liseleri gezerek öğrencilere EXPO 2023’ü anlatmıştı. Şimdi ise lise öğrencilerine bir jest yaparak ‘Onikişubat Belediyesi ile Sinema Günleri’ kapsamında vizyona giren Eren Bülbül’ün hayatının anlatıldığı, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmine götürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hanefi Mahçiçek, "Geçtiğimiz haftalarda liselerimizi gezdik ve onlara EXPO 2023’ün şehrimize neler katacağını, proje zamanında kendilerine düşecek görevleri, kentimizin nasıl bir marka şehir haline geleceğini anlattık. Büyük bir sabır ve merakla bizi dinleyen öğrencilerimize yaşıtları olan Eren Bülbül’ün hayatının anlatıldığı filmin vizyona girmesiyle, sinemaya götürmeye söz verdik. 7 bin öğrencimizi bu kapsamda sinemaya götüreceğiz. Büyükten küçüğe vatanımız için feda edilen canları, hayatları ve geride kalanları bilsinler, görsünler istedik. Okullarımızdan şu ana kadar müthiş bir ilgi var. Tüm hafta boyunca okullarımız gelmeye devam edecek belli bir koordinasyon içerisinde. Yarın da kırsal mahallemizden öğrencilerin geleceği programda sinemaya gitmeyen hiçbir öğrencimiz kalmasın istiyoruz. Daha önce ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini 10 bin öğrencimize ve vatandaşımıza seyrettirmiştik. Çocuklarımızın ülkesinde olup bitenlere karşı haberdar olmaları, vatanına bağlı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli" dedi.