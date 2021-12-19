Kahramanmaraş’ta off-road yarışları nefes kesti

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Akdeniz Off-Road yarışları nefes kesti.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Akdeniz Off-Road Kupası 3’üncü Ayak Yarışları tamamlandı. Havanın yağışlı olmasına rağmen yarışlara ilgi son derece yoğun olurken, yarışın ilk startını veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen yarışlara 11 ilden 21 araçla 42 sporcunun katıldığını belirten Başkan Okay, yarışların Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, “Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan şehrimizin farklı etkinliklerle de gündeme gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlenen program ve tanıtım etkinliklerine gerekli desteği vermekteyiz. Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışlarının Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi bu bakımdan oldukça önemlidir. Şehrimizin çok önemli doğal güzellikleri var. Bu doğal güzelliklerin ortaya çıkması ve doğa severlerin bunları fark etmesini önemsiyoruz. Bugün birçok farklı şehirden gelen yarışçılar, bu yarışçıları izlemek için gelen misafirlerimiz Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını bizzat görmüş oldular” dedi.

Şehrin tüm değerlerini turizmle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Okay, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması düşüncesine bu gibi projeler çok büyük katkı sağlamaktadır. Burada icra edilen bu faaliyetle Kahramanmaraş’ın doğa turizmi potansiyeli de ön plana çıkmış olacak. Turizm noktasında potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyeli kullanmak için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kış turizminde, doğa turizminde, tarih ve kültür turizminde arzu ettiğimiz noktaya geleceğimizin altını çizmek istiyorum.”