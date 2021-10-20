Kahramanmaraş’ta Nuri Pakdil paneli

Kahramanmaraş’ta, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında “Soylu Bir İtiraz: Nuri Pakdil” konulu panel düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgiyle takip ettiği programda, Nuri Pakdil pek çok yönüyle anlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde moderatörlüğünü Doç. Dr. Selim Somuncu yaptı.

Panelde, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği usta yazar Nuri Pakdil’in hayatından kesitler, edebi yaşamı ve Türkiye’nin zorlu dönemlerindeki duruşu ve reaksiyonları anlatıldı.

Etkinliğe katıla öğrenci Ahmet Arif Cansız, “Bugün pek çok yönüyle Nuri Pakdil’i tanıma imkanı bulduk. Buraya Antalya’dan geliyoruz. Gelirken Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyata olan katkısını bize öğretmenlerimiz anlatmıştı. Edebiyat adeta bir anda insanı içine çekiyor. Kahramanmaraş da öyle” ifadelerini kullandı.

Berru Meke ise, “Buraya Edebiyat Yolu üzerinden geldik. Daha gelirken yazar ve şair adlarıyla karşılaştık. Bu hiç ilgi duymayan bir insan için bile ilgi çekici. Çok güzel etkinlikler düzenlenmiş” diye konuştu.