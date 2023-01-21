Kahramanmaraş’ta narkotikten uyuşturucu ticaretine darbe

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama sonucunda 33.50 gram metamfetamin maddesi, 9.21 gram kubar esrar maddesi ve 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli ise Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.