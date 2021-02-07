Kahramanmaraş’ta kurtuluş coşkusu sürüyor

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüsle Doğukent, Namıkkemal ve Sümbüllü mahallelerinde gerçekleştirilen mehter konseri ve davul-zurna dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.