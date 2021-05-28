banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis

Kahramanmaraş’ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

Kahramanmaraş’ta kayalık alanda mahsur kalan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ 28.05.2021, 21:34
Kahramanmaraş’ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

Kahramanmaraş’ta kayalık alanda mahsur kalan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi’nde ikamet eden Yahya Kılınç’a ait 17 adet küçükbaş hayvan sarp ve kayalık arazide 2 gün mahsur kaldı. Bulundukları yerde yiyecek ve içecek olmadığını beyan eden Kılınç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, teknik ekipmanlarla 5 saatlik çalışma neticesinde hayvanları kurtararak sahibine teslim etti.
Yorumlar (0)
19°
açık