Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 11 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda 210 iş makinesi ve 400’ün üzerinde personel aktif görev yapıyor. 20 yılın en yoğun kar yağışını alan Kahramanmaraş’ta ana cadde, bulvar ve kavşaklar tamamıyla ulaşıma açılırken; ara yollar, yaya geçitleri, otobüs durakları, hastane ve yürüyüş yollarında da hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan buzlanma gerçekleşen yürüyüş yollarını tuz ve solüsyon uygulamalarıyla açan ekipler, diğer yandan kar kütlelerini ve yola savrulan muhtelif nesneleri temizliyor.

Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe belediyelere destek verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Belediyelerin sorumluluk sahalarında da çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Güngör, “İlçe belediyelerimizin sorumluluğunda bulunan sokak ve yolların açılması konusunda ilçelerimize destek veriyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.