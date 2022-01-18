Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezine kar yağışının başlamasıyla birlikte tedbir aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde etkisini artıran yağışlara karşı tedbirleri sıkılaştırdı. Yoğun kullanılan arterlerden Şekerdere, Ramada, Kültür Sitesi, Alparslan Türkeş Bulvarı başta olmak üzere toplam 32 noktada konumlanan 100’e yakın iş makinesi, yolların açık tutulması için nöbetlerini sürdürüyor.

Sabah saatlerine kadar birçok noktada solüsyon ve tuzlama uygulamalarıyla buzlanmanın da önüne geçilirken, herhangi bir aksamanın yaşanmaması adına 11 ilçenin tamamında 210 araç ve iş makinesi ile 250 personel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık bir aydır devam eden kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında şimdiye kadar kapanmaya yüz tutan 1.023 mahallenin bulvar, cadde ve grup yolu ulaşıma yeniden açıldı.