Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta 210 araç ve 250 personel ile kar yağışı nedeniyle kapanan yollara müdahale eden ekipler, 48 saatte 11 farklı ilçenin 95 yolunda trafik akışı yeniden sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2 gündür etkisini artıran yağışlara karşı teyakkuza geçti. Toplamda 210 araç ve 250 personel ile ulaşım aksamalarına karşı gece gündüz gerçekleştirilen yoğun mesailerle ulaşımda aksamalara geçit verilmiyor.

Andırın, Onikişubat, Çağlayancerit ve Göksun ilçeleriyle beraber 11 ilçenin tamamında gerçekleştirilen çalışmalarla şiddetli kar yağışına karşı yollar açık tutuluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık olarak sağladığı veriler ışığında çalışma gerçekleştiren ekipler, yağışların sürdüğü son 48 saat içinde kapanmaya yüz tutan 95 grup yolu ve ana arterde trafik akışını yeniden sağladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde kapalı yol bulunmadığı ifade edildi.