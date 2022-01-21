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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Kahramanmaraş’ta kar manzaraları
Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı sonrasında ortaya muhteşem kar manzaralı görüntüler çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2022, 10:52
Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı sonrasında ortaya muhteşem kar manzaralı görüntüler çıktı.
Dulkadiroğlu ilçesinde ortaya çıkan kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Beyaz örtüye bürünen ilçe, birçok sosyal donatı bulunmasının yanında, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.