Kahramanmaraş’ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte üç gündür ara vermeden yağan karla mücadaleyi 210 araç ve 250 personelle sürdürüyor.

Deniz seviyesinden ortalama 1000 metre yükseklikte bulunan Andırın, Göksun ve Çağlayancerit gibi ilçelerde yoğunlaştırılan çalışmalarla arterler ulaşıma açık tutuluyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Başdervişli, Hoğtaş, Geben, Soğukpınar, Kümperli, Helete, Büyüknacar ve Soğukpınar mahallelerinde yapılan müdahaleler sonucu trafik aksamalarının önüne geçilirken, çalışmalar 11 ilçenin tamamında sürüyor.

Kahramanmaraş’ın merkezi ilçelerinden Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda ise don ve buzlanma gibi risklere karşı solüsyon ve tuzlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde kapalı yolun bulunmadığı bilgisi aktarıldı.