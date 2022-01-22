Kahramanmaraş’ta kamp ateşlerinin vazgeçilmez yiyeceği: irişkit

Kahramanmaraş’ta et sucuğu olarak bilinen iriskit, doğaseverlerin vazgeçilmezi oldu.

Kahramanmaraş’ta kendine has lezzetiyle vazgeçilmez gıda ürünleri arasında yer alan irişkit, doğaseverlerin en çok tükettiği lezzetlerin arasında yerini alıyor.

İl ve ilçelerdeki güzellikleri fotoğraflamak için çıktıkları yolculukta mutlaka irişkit sucuğunu yanlarına aldıklarını söyleyen doğaseverler," Andırın ilçesindeki doğa harikalarını görüntülemek için yola koyulduk.Yola çıkmadan önce irişkit sucuğunun hazırlığını yaptık ve çantamıza koyduk. Gördügümüz en güzel ortamda ise irişkiti pişirmek için hazırlığımızı yapıyoruz. Bu lezzeti yemeyenlerin mutlaka tatmalarını öneriyoruz" ifadesini kullandılar.