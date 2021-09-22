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Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçak kozmetik ve emtia operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 20:55
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçak kozmetik ve emtia operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Yusuflar Mahallesi’nde faaliyet gösteren iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 75 kutu kaçak parfüm, 66 adet kaçak saat, 40 adet kaçak gözlük, 543 adet kaçak emtia ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili A.E ve A.D. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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