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Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu
Kahramanmaraş’ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 11:56
Kahramanmaraş’ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, Narlı mevkisinde yol kontrol noktasındaki uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Arama yapan ekipler, bagaj kısmında 2 bin 590 paket sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili S.D. (41) isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.