Kahramanmaraş’ta kaçak nargile operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 120 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Onikişubat İlçesi, Yusuflar Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 120 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.E.S (29) gözaltına alındı.