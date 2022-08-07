Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi’nde Dede Tepesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, İ.Ş. (47), M.Ş. (42) ve A.P.Ş. (17) isimli şahısları jeneratör, delici kırıcı alet, murç ve balyoz aletlerle suçüstü yakaladı. Yaklaşık 30 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.