Kahramanmaraş’ta kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, kaçak alkollü içki imalatı yapan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 19 litre etil alkol, 80 adet boş içki şişesi, 37 litre içmeye hazır sahte kaçak alkollü içki, 2 litre içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

M.Ü. adlı kişi gözaltına alındı.