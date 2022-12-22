Kahramanmaraş’ta hırsız şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta ikamet ve motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, ikamet ve motosiklet hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Olayla ilgisi bulunan A.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.