Kahramanmaraş’ta hayvansal atıkların kaldırılması ve ilaçlama devam ediyor

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’ndan sonra kirlenen çevrenin temizlenmesine ve ilaçlanmasına başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvansal atıkların kaldırılması ve halk sağlığının korunması adına seferber oldu. Kentin onlarca noktasında ilaçlama ve atık bertarafları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda onlarca personel ve iş makinası ortak kullanım alanlarını sterilize ederek atıkların bertarafını gerçekleştiriyor. Özellikle Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan kaçak atık dökümlerini tespit eden ekipler, tonlarca hayvansal atığı herhangi bir olumsuzluk meydana gelmeden atık yok etme tesisine sevk etti. Bir yandan da konteyner civarlarına gelişigüzel atılan atıklar, hayvandan insana bulaşan hastalıklar oluşturmaması adına ilaçlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız kaçak atık dökümü ile karşılaşmaları halinde ALO 153 Çözüm Masası’na bildirerek bizlere yardımcı olabilirler” denildi.