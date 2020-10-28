Kahramanmaraş’ta "hasta taksi" uygulaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından filyasyon faaliyetlerine destek vermek için 32 sağlık aracı hizmete başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 2’si hasta taksi olmak üzere 32 araç faaliyetine başladı. Şüpheli vatandaşlara sağlık merkezlerine ulaşım imkanının sağlandığı hasta taksi uygulaması için 0533 394 11 01 numaralı telefon aranabiliyor. Her kullanımın ardından sterilize edilen araçlarla şüpheli vatandaşların en az temasla sağlık kuruluşlarına ulaştırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce il genelinde sürdürülen filyasyon faaliyetleri için 12 araç verilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda 20 araç daha hazır getirilmişti. Büyükşehir Belediyesi’nin 32 araç ve 33 şoförle destek verdiği filyasyon çalışmaları ile şehir genelindeki vaka tespitlerinin hızlandırılması, virüs yayılım hızının düşürülmesi hedefleniyor.