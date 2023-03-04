Kahramanmaraş’ta hasar gören yollar onarılıyor

Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürerken yollarda deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremin yol açtığı yaraları sarmak ve şehri tekrardan ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, depremde deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen arterlerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir merkezinde ana cadde, sokak, bulvar ve kavşaklarda gerçekleştirdiği çalışmalarla arterlerde deforme olan kısımları yenileyerek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde arterler de hasar aldı. Yollarda meydana gelen deformasyonları onararak ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz ana arter, cadde, bulvar ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak sorumluluk sahamızdaki arterlerin konfor ve güvenliğini tekrardan üst seviyeye çıkarmayı ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.