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Kahramanmaraş’ta FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 20:56
Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (48) Göksun ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.