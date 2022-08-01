banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Kahramanmaraş’ta ev yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ 01.08.2022, 21:40
Kahramanmaraş’ta ev yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’ndeki bir apartmanın en üst katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan daireden yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Dairede maddi hasara neden olan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
27°
açık