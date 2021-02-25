Kahramanmaraş’ta esnafa indirimli elektrik

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş ile Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası arasında odaya kayıtlı üyelerin yararlanacağı indirimli elektrik kullanım protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından imzalanan protokolü üyelerine duyuran Oda Başkanı Şeref Özsoy, kendileri için son derece avantajlı olacak bu tarifeyi tüm üyelerinin rahatlıkla kullanabileceklerini ve kullandıkları enerjide indirim yapılacağını belirtti.

İmzalanan protokol çerçevesinde, ticarethane abone grubunda yer alan ve kampanyadan yararlanmak isteyen oda esnaflarının, oda kayıt belgeleriyle birlikte kendilerine en yakın Akedaş Tüketici İşlem Merkezine başvuru da bulunarak imzalayacakları Serbest Tüketici Sözleşmesi ile indirimli elektrik kullanmaya başlayabilecekleri öğrenildi.

Pandemi sürecinde özellikle kısıtlamaların devam etmesiyle ekonomik anlamda zorlanan esnafa, indirimli elektrik tarifesi bir nebze de olsa can suyu olacak.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak pandemi sürecinde özellikle de kısıtlamaların esnafları zor durumda bıraktığı bu dönemde esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. İndirimli elektrik protokollerimizi esnaf odaları ile imzalayarak bu fırsattan faydalanmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Dünyamız zor günlerden geçerken biz bu zorlukları biraz olsun hafifletmek adına tüketicilerimize destek olmaya ve her zaman memnuniyetlerini korumaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca indirimli elektrik uygulamasına, diğer meslek gruplarını dahil edecek protokollerin de imzalanacağı belirtildi.