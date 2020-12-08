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Kahramanmaraş’ta eskrim turnuvası

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı tarafından “Eskrim Epe Açık Turnuvası” Kahramanmaraş’ta tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 16:34
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Kahramanmaraş’ta eskrim turnuvası
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Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı tarafından “Eskrim Epe Açık Turnuvası” Kahramanmaraş’ta tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen pandemi tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında lisanslı ve milli sporcuların hazırlık çalışmalarında alınan izinler ile seyircisiz olarak düzenlenen turnuva, 6-7 Aralık tarihleri arasında Osman Sayın Spor Salonunda düzenlendi. İlk gün kızlar kategorisinde Elif Naz İnce (Liva Eskrim SK) altın, turnuvanın ikinci günü erkekler kategorisinde ise Semih Akküncü (Kahramanmaraş Eskrim SK) altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada derece elde eden sporcuların madalyalarını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Aksu ve diğer katılımcılar verdi.
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