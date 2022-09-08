Kahramanmaraş’ta engellilere tekerlekli sandalye

Kahramanmaraş’ta yürüme zorluğu yaşayan özel gereksinimli bireyler için Büyükşehir Belediyesince 25 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel tertibatlı araç, beyaz baston, hasta yatağı ve akıllı sistemler başta olmak üzere binlerce vatandaşa medikal malzeme desteğini sürdürüyor. 25 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin daha dağıtımı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere sağlanan toplam tekerlekli ve akülü sandalye sayısı ise bin 500’e ulaştı.

Akülü sandalye desteği sağlanan vatandaşlardan Emin Tolukesen, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizlere destek sağladılar. Büyükşehir Belediyesi, her kademesiyle ve tüm imkânlarıyla özel gereksinimli vatandaşların yanında. Allah razı olsun” ifadelerini kaydetti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise açıklamasında, “Yaşlı ve özel gereksinimli bireylerimize yönelik desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.