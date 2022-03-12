Kahramanmaraş’ta endüstriyel atık ve su arıtma tesisi projesi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın projeleri kapsamında mevcut sanayi alanlarının organize sanayi bölgesi (OSB) statüsüne kavuşturulması ile birlikte kurulan 3 yeni OSB’nin ortak kullanımına yönelik merkezi atık su arıtma tesisi için ilk adım atıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aksu, Erkenez ve Türkoglu-2 Organize Sanayi Bölgesi projeleri kapsamında Merkezi Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi kurulacak. Proje ile endüstriyel kaynaklı atık suya yönelik merkezi yönetim sisteminin geliştirilmesi, su kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Projenin ilk aşaması olan fizibilite çalışmaları Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecek. Proje, Kahramanmaraş’ın sanayileşme sürecini hızlandıracak, sürdürülebilir ekonomi ve yeşil endüstri için gerekli altyapıyı güçlendirecek.

Proje çerçevesinde 1404,74 hektar alanda yapılan Aksu, Erkenez, Türkoğlu-2 Organize Sanayi Bölgesi kapsama alınıyor. Üç organize sanayi bölgesine hitap edecek şekilde merkezi endüstriyel atık su arıtma tesisi kurulum fizibilitesi hazırlanacak. Bu kapsamda takribi 50 km’lik kapalı kolektör hattı ile gelecek yıllardaki kapasiteye de yetecek arıtma tesisi kurulacak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu projenin fizibilite destek sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye başlama verdiler.

Burada bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Öncelikle şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın talimatıyla milletvekillerimizin gayreti ve sonunda da Ak Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal beyin desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yasa olarak geçen OSB’lerimiz kimliklerini kazandı. Şimdi sıra arıtmaya geldi. Arıtma için de doğru karar vermek adına fizibilitesini hazırlayıp doğru verilerle yola çıkmak için DOĞAKA’nın desteği ile hazırlıklarımızı yapacağız. En kısa zamanda da ortak arıtma tesisimizi kurup bu işi noktalayacağız. Ben bu konuda destekleri için DOĞAKA Genel Sekreterimiz Oğuz Beye teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş için olabilecek güzel işlerden bir tanesine daha bugün başlıyoruz. İnşallah sonu da hayırla bitecek” şeklinde konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ise “Öncelikle Sayın Başkanımıza bu konudaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Artırma tesisi Kahramanmaraş’ın uzun zamandır gündeminde olan bir konuydu. Nihayetinde OSB’lerle ilgili ilan sürecinin tamamlanmasıyla sıradaki işimiz olan arıtma tesisinin bugün ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu sürecin Kahramanmaraş halkına, sanayicisine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.