Kahramanmaraş’ta el emeği göz nuru ürünler sergileniyor

Kahramanmaraş’ta halk eğitim merkezinin kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru el sanatları sergileniyor.

Onikişubat ilçesi Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi kursiyerlerinin yaptığı sim sırma, seccade, kese, salon takımları, deri çantalar ve birbirinden farklı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Usta öğretici olarak görev yapan Melek Yiğit, (43) "Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde Kahramanmaraş’a ait olan yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla buradayız. Sim sırma, bebekler ve yapmış olduğunuz işlemeleri tanıtıyoruz. Hatta eskilere dayanan, ürünlerimizi tanıtmak amacıyla da burada sergiledik. Seramik ürünlerimiz, sırma seccadelerimiz, kese, salon takımlarımız, deri çantalarımız bu tarz ürünlerimizi getirdik. Evde oturan bayanlara tavsiyem ise bu tür ürünler yaparak kendi ayakları üzerinde durabilirler. Onların istihdam sağlamaları için iş öğretiyorum ve öğretmeye de devam edeceğim. Bu işi sizler de yapabilirsiniz. Eskilerin de deyimiyle ne olursa olsun kolunuzda bir bileziğiniz olsun." ifadesini kullandı.