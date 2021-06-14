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Kahramanmaraş’ta drone destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 13:35
Kahramanmaraş’ta drone destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, 103 araç ve 118 şahıs sorgulaması yapıldı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye 2 bin 595 lira para cezası kesildi.

Jandarma Trafik Timleri trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimleri devam ediyor.
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